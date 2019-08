Tesla Roadster ist erstmals um die Sonne geflogen

Erstes Auto im All

Das E-Auto hat nun seine erste Umkreisung um die Sonne vollendet, befindet sich aber nach wie vor im All, wie die Webseite „whereisroadster“ schreibt, die die Flugbahn des Fahrzeugs verfolgt. Nun soll der Tesla dem Mars näherkommen. Das Auto sei 112.803.994 Kilometer vom Mars entfernt und bewege sich mit einer Geschwindigkeit von 42.845 km/h in dessen Richtung. Der Tesla Roaster ist das erste Auto, das ins All befördert wurde.