Volksschule Oberlaa eröffnet Smart City-Projekt Grüne Wand

Hängende Gärten oder Hauswände, auf denen Obst und Gemüse wächst. Das war eine Idee zur Stadt der Zukunft, die Schüler zwischen sieben und 14 Jahren im Rahmen des „Young Vision Awards“ des Beratungsunternehmens Pyöry und der futurezone präsentiert hatten. Nun wurde die Idee der 4B der Volksschule Oberlaa Wirklichkeit.

Eineinhalb Jahre dauerte die Umsetzung des Projekts, am Donnerstag in Wien war es dann soweit: Die „Grüne Wand Oberlaa“ wurde offiziell eröffnet. Die „grüne Wand“ ist in Wirklichkeit ein Zaun im Garten der Schule, der aus einer fünf Quadratmeter großen freistehenden Konstruktion besteht und an dem Pflanzen angebaut werden.