VZ-Netzwerke werden umgebaut

Der deutsche Holtzbrinck-Verlag restrukturiert die schwächelnden Social Networks StudiVZ, MeinVZ und Schüler VZ. Wie Spiegel Online berichtet, wird SchülerVZ in "Idpool.de" umbenannt und soll sich zu einem Lernportal entwickeln. StudiVZ und MeinVZ bleiben bestehen, solange sie Gewinne abwerfen. Damit das noch länger so bleibt, wird der Personalstand der VZ-Netzwerke reduziert. 25 von derzeit rund 70 Mitarbeitern sollen gehen, die Technik wird in eine neue Tochtergesellschaft ausgelagert. Die Firma VZ-Netzwerke wird dazu umbenannt und nennt sich fortan "Poolworks".

