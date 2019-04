Warum Elon Musk auf Twitter ein Schaf war

Der Grund dafür ist komplexer als es zunächst den Anschein hat. Ausgangspunkt ist ein Twitter-Meme aus dem Vorjahr. Ein Twitter-Nutzer postete ein Foto des britischen Hoteliers David Morgan-Hewitt und bezeichnete ihn als "Absolute Unit" (frei übersetzt: "Gewaltiges Gerät"). Die Aussage wurde von weiteren Twitter-Nutzern für andere Motive aufgegriffen, unter anderem vom britischen Museum of English Rural Life. Dieses postete im April 2018 eine alte Aufnahme eines ungewöhnlich großen Schafes und schrieb "look at this absolute unit" ("schaut euch dieses gewaltige Gerät an") dazu.

Stratolaunch als Ausgangspunkt

Der Tweet ging viral und verzeichnete binnen 72 Stunden mehr als 98.000 Likes und 27.600 Retweets. Ein Jahr später griff auch das MIT Technology Review beim Posten eines Artikels zu Stratolaunch auf dieses Meme zurück. Die US-Zeitschrift postete den Artikel zum Start des größten Flugzeuges der Welt mit dem Text "Look at the size of this absolute unit". Musk antwortete darauf mit einem Foto des Schafs und dem Satz "I'm an absolute unit too".