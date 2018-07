Warum Trump auf Twitter so viele Großbuchstaben nutzt

Nun hat der US-Präsident persönlich zu seinem unkonventionellen Twitter-Stil Stellung - per Tweet natürlich. Er schreibt: Er sei ein wenig stolz auf seine schriftstellerischen Fähigkeiten, schließlich habe er ja zahlreiche Bestseller-Bücher geschrieben. Allerdings würden die Fake-News-Medien nur zu gerne nach Fehlern in seinen Tweets suchen, um sich anschließend ausführlich damit zu beschäftigen. "Ich schreibe manche Wörter absichtlich mit großen Buchstaben, um sie hervorzuheben - unabhängig von den Rechtschreibregeln", so Trump.

Aber es wäre nicht "The @realDonaldTrump" hätte er nicht gleich einen Fehler in den wenigen Zeilen eingebaut. Statt "pore over" (etwas genau studieren / über etwas grübeln) hatte er ursprünglich "pour over" (etwas mit etwas übergießen) geschrieben. Der originale Tweet samt Fehler wurde mittlerweile gelöscht und erneut gepostet - allerdings mit dem richtigen Ausdruck.