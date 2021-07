Orthodoxe Kirche protestiert gegen satanisches Pokemon

Die russisch-orthodoxe Kirche hat offizielle Beschwerde gegen ein „satanisches“ Pokémon namens " Raa666" eingelegt, das in der Kathedrale des Heiligen Nikolaus in Wien-Landstraße gefangen werden kann. In einem Schreiben an die Entwicklerfirma Niantic Labbs fordert die Kirche die unverzügliche und dauerhafte Entfernung des "Pokémon-Zentrums" aus dem Altarraum. "Die Verwendung der Kirche als Ort für ein Spiel könne nicht hingenommen werden", lautet es in der Begründung.