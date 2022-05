Women in Data Science in Villach: Livestream der Konferenz

Die Women in Data Science-Initiative möchte Datenwissenschaftler*innen weltweit inspirieren, Frauen in diesem Bereich unterstützen.

In diesem Sinne findet am heutigen Donnerstag, den 19. Mai am Villacher Campus der FH Kärnten eine Konferenz statt, wo sich Interessierte mit Expert*innen austauschen und mit anderen vernetzen können. Das diesjährige Event soll laut eigener Angabe Datenwissenschaft aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchten und zeigen, wie facettenreich Data Science ist.

Das Event beginnt um 08:30 und soll voraussichtlich bis 16 Uhr Nachmittags dauern. Hier der Livestream: