Neues Labor schafft Grundlagen für intelligente Software

Das Softwareunternehmen Dynatrace und die Johannes Kepler Universität (JKU) haben in Linz ein Co-Innovation-Forschungslabor gegründet. Softwareentwickler*innen und IT-Expert*innen der Forschungsabteilung Dynatrace Research sollen dort mit Akademiker*innen und Studierenden Grundlagenforschung im Bereich "Software Intelligence" betreiben. Dabei sollen einige der größten Probleme bewältigt werden, auf die man bei der Entwicklung intelligenter Software heute stößt.

"Wir forschen im Co-Innovation-Forschungslabor an Basistechnologien, die wir in 5 Jahren oder darüber hinaus brauchen werden", meint Alois Reitbauer, der Leiter von Dynatrace Research, zur futurezone. Die Forschungsschwerpunkte liegen auf Distributed Data Systems, Realtime Analytics, Data Science und Cloud Native Security. Was steckt hinter diesen Begriffen?

Wohin mit der Datenflut

Bei Distributed Data Systems geht es vereinfacht gesagt um den Umgang mit der exponentiell steigenden Datenmenge, mit der IT-Dienstleister*innen umgehen müssen. "Die Datenmenge wächst permanent an. In Zukunft reden wir nicht mehr von Terabyte, nicht von Petabyte, sondern von Exabyte (eine 1 mit 18 Nullen) an Daten, mit denen man umgehen muss", erklärt Reitbauer. Während Unternehmen vor 10 Jahren noch mit hunderten Servern arbeiteten, sind es mittlerweile hunderttausende bis mehrere Millionen.

Die Forscher*innen beschäftigen sich damit, wie all diese Daten effizient gespeichert und abgefragt werden können, denn: "Es ist super, dass ich als Unternehmen mehr weiß und genaue Daten zum eigenen Geschäft, zur Leistung meiner IT-Systeme und zur Sicherheit der Abläufe erhalte, aber ich muss damit auch arbeiten können."

Analyse muss in Millisekunden geschehen

Bei Realtime Analytics geht es darum, aus der Unmenge an Daten – die u.a. entsteht, weil immer mehr Online-Dienste stark personalisiert werden – sinnvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Dabei kommt großflächig Machine Learning zum Einsatz, also selbst lernende Software, die solcherart mit künstlicher Intelligenz ausgestattet wird.

Für das Geschäft von Dynatrace ist es wichtig, dass die Analyse von IT-Diensten, das Erkennen und Beheben von Fehlern möglichst schnell funktionieren. Reitbauer: "Es geht dabei um Millisekunden, denn ein genervter Benutzer ist schnell von einer Webseite weg."