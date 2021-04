Start-up macht Mikroplastik mit Datenanalyse sichtbar

Das liegt daran, dass es noch keinen skalierbaren, standardisierten Messprozess gibt, wie viel Mikroplastik wo drin ist, sei es im Kaffee, im Klärschlamm oder in einer Plastikflasche voller Wasser. „Dieser Messprozess ist besonders komplex“, schildert Liechtenstein. Gemeinsam mit Michael Stibi, Valerie Hengl und Benedikt Hufnagl hat Liechtenstein im Sommer 2020 Purency gegründet, um diesen schwierigen Messprozess zu vereinfachen. Das Start-up wird in der Pre-Seed-Phase vom aws gefördert.

„Wir können Mikroplastik nicht sehen, riechen oder schmecken. Das ist ein Problem, weil wir können keine Aussagen darüber treffen, ob es schädlich ist und was wir dagegen tun könnten“, so Liechtenstein. Die Auswirkungen der winzig kleinen Partikel auf den Menschen sind noch weitgehend unerforscht.

Purency hat eine Software entwickelt, bei der Machine-Learning-Algorithmen die Zusammensetzung des Mikroplastiks in einer Probe analysieren. „Bisher war die Datenauswertung nicht zufriedenstellend“, sagt Benedikt Hufnagl, der an der TU Wien Technische Chemie und Verfahrenstechnik studiert hatte und Mitgründer des Start-ups ist. Das sei daran gelegen, dass man für die Auswertung mit herkömmlichen Methoden oft tagelang an einer Probe gesessen sei, wie Liechtenstein beschreibt.

Living Standards Award

Purency hat Anfang des Jahres den Living Standards Award von Austrian Standards gewonnen, denn die Methode des Start-ups bringt noch weitere Vorteile mit sich: Je mehr Mikroplastik-Proben auf die gleiche Art und Weise untersucht werden, desto eher kann man Vergleiche unter den Proben ziehen.

Hufnagl von Purency ist österreichischer Deligierter für das ISO-Kommittee im Bereich Mikroplastik und arbeitet aktiv daran mit, einen nachhaltigen Standard zu entwickeln. Die Datenanalyse spielt hierbei eine große Rolle, damit mit der Methode verlässliche Ergebnisse produziert werden. „Normalerweise dauert die Entwicklung eines derartigen Standards Jahre, und wir arbeiten aktiv daran mit“, so Liechtenstein.



Mikroplastik ist bisher bereits in der Luft, im Wasser und in Böden nachgewiesen worden. Oft wird es von Tieren unfreiwillig geschluckt und gelangt so in den Organismus der Nahrungskette. Bisher unbekannt ist, wie sich das Mikroplastik gesundheitlich auf den menschlichen Organismus auswirkt.

Purency stellt die entwickelte Datenanalyse-Software Laboren zur Verfügung, die Mikroplastik analysieren. „Wir unterstützen sie, damit diese schneller an Ergebnisse kommen“, sagt Liechtenstein. Die Software sei bereits ausgereift, wenn sie zum Kunden komme und ausführlich getestet. „Je mehr Labore unsere Datenanalyse mit dem Mikroplastik Finder einsetzen, desto eher wird dadurch gewährleistet, dass es am Ende vergleichbare Daten gibt“, sagt die Purency-Co-Gründerin.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer redaktionellen Kooperation zwischen futurezone und aws.