Die Gewinner des Living Standards Award

Am 21. Jänner war es wieder soweit: Der Living Standards Award wurde vergeben. Dieses Mal fand die Verleihung der Preise im Rahmen eines digitalen Events statt, an dem rund 300 Personen teilnahmen. Der Preis hat sich in den letzten Jahren zum bedeutendsten österreichischen Preis für Standardisierung und Innovation entwickelt.

Sonja Sheikh von der Austrian Cooperative Research (ACR) betonte in ihrer Gratulation, dass dieses Beispiel sehr gut zeigt, wie Normen und Standards häufig der Startpunkt von Innovationen sind. „Der Living Standards Award macht das deutlich und holt diese besonderen Leistungen vor den Vorhang“, so Sheikh.

In der Kategorie „Developing Future Technologies“ wurde das Unternehmen Purency GmbH ausgezeichnet. Die Lösung von Purency ist eine automatisierte Analyse von Mikroplastik mit Hilfe von Machine Learning. Damit die Laborwerte miteinander vergleichbar werden, spielen Standards eine wichtige Rolle. Die Purency GmbH hat sich hier seit 2019 bei der Standardisierung aktiv beteiligt und an einem Standard zur Datenverarbeitung mitgearbeitet. Damit werden die Ergebnisse labor- und zeitübergreifend vergleichbar und das kann auch eine Grundlage für Rechtsvorschriften sein. Aurelia Liechtenstein erzählte bei der Verleihung, wie wichtig diese Entwicklung für die Bewertung von Mikroplastik ist: „Ohne vergleichbare Werte kann keine verlässliche Grundlage geschaffen werden, um Mikroplastik zu bekämpfen. Dabei lässt Mikroplastik heutzutage aber kaum einen Ort aus. Standards helfen uns dabei, das sichtbar zu machen.“

Quantentechnologie

Ebenfalls in der Kategorie „Developing Future Technologies“ ausgezeichnet wurde am Donnerstag das Unternehmen Alpine Quantum Technologies GmbH. Es setzt „neue Maßstäbe und zeigt einen einzigartigen Weg“, so die Begründung der Jury. Alpine Quantum Technologies (AQT) ist ein Start-up, welches 2018 in Innsbruck gegründet wurde. Es hat sich darauf spezialisiert, Ionenfallen-Quantencomputer zu entwickeln. Damit können bedeutsame und praxisnahe Probleme gelöst werden. CEO Thomas Monz erzählt im Anschluss an die Preisverleihung etwa, dass man damit ein besseres Verständnis für die Entwicklung neuer Materialien bekommen könne, etwa jener mit besserer Leitfähigkeit. Der Computer passt dabei von der Größe her in einen Wandschrank und hat den Stromverbrauch eines Wasserkochers.

Im Bereich Quantencomputing gibt es erst wenige Standards, aber mit dem ISO/IEC WD 4879 hat AQT einen wichtigen Standard aus der Informationstechnologie berücksichtigt. Dieser spielt dann eine Rolle, wenn es darum geht, mit IT-Partnern eine „gemeinsame Sprache“ zu finden. AQT ist das erste europäische Unternehmen, das einen Quantencomputer auch in die Cloud bringt. „Gerade für Start-ups kann sich das Implementieren von Standards frühzeitig rentieren, deshalb sollte man so früh wie möglich damit anfangen“, so der Tipp von CEO Monz.