"Design-Standards müssen von Anfang an mitgedacht werden"

Spannende KI-Diskussion

Damit das nicht bei so großen Entwicklungen wie künstlicher Intelligenz (KI) passiert, müsse man das Vertrauen gleich ins Produkt mit einbauen, wie Tellioğlu von der TU Wien bei einer Podiumsdiskussion zum Thema „Ist KI reif für die Standardisierung?“ erwähnt. Laut Christoph Schmittner, Safety- und Security-Experte am AIT, sei das allerdings nicht so einfach. „Vertraue ich meiner Bremse am Auto? Natürlich. Aber wenn ein Auto plötzlich selbstständig bremsen kann werde ich erst einmal vorsichtig probieren, ob das Auto wirklich bremst. Vertrauen kann man mit keinen technischen Standards schaffen“, so Schmittner.



Michael Mondria von Ars Electronica Solutions ergänzte, dass KI bereits längst Einzug in unseren Alltag erhalten hat. „KI hat sich unbemerkt reingeschlichen, es braucht mit einem Set von Standards Orientierungsmaßnahmen für die Öffentlichkeit. Ein Grundpfeiler davon muss Transparenz sein“, so Mondria. Schmittner fügte hinzu, dass es auch schwierig sei, Ethik in Standards zu adressieren. „Das ethische Verständnis zwischen den Regionen ist unterschiedlich. Auf internationaler Ebene könnte dabei höchstens ein Minimal-Standard rauskommen. Oder sollten wir das Thema auf EU-Ebene adressieren? Da ist noch sehr vieles unklar“, so der Experte.

Viele Herausforderungen

Doch auch auf rechtlicher Ebene gibt es bei IoT viele Herausforderungen, wie Nikolaus Forgo, Institusvorstand an der Uni Wien, in seinem Vortrag erklärte. „Es wird immer mehr Recht, und es gibt mittlerweile eine komplette Ausdifferenzierung von rechtlichen Fragen bei sich rasant verändernden Rahmenbedingungen“, so der Jurist und Internet-Rechtsexperte. Man werde künftig in diesem Bereich viel mehr Expertise benötigen, so Forgo.



Derzeit setzen laut Roland Sommer von Plattform Industrie 4.0 bereits zwei Prozent der Unternehmen KI-Lösungen ein. „Bei den größeren Unternehmen sind es 8 Prozent, und da wird die Anzahl bald auf 25 Prozent wachsen“, sagte Sommer in seinem Vortrag zu „AI for Good“. Bei dem Projekt, das die Erforschung des KI-Einsatzes bei Unternehmen untersuchte, habe man festgestellt, dass vor allem die frühzeitige Einbindung von Mitarbeitern für eine hohe Akzeptanz sorgen würde. Die größte Gefahr bei KI-Projekten bestehe darin, dass alte Daten mit neuen vermischt werden und dadurch die Datenqualität darunter leide. Vor allem im Hardware-Bereich sieht Sommer bei vielen Unternehmen „großen Aufholbedarf“. Zudem sei es schwierig für Firmen, Personal mit „KI-Know-How“ zu bekommen. Doch bei IoT geht es Laut Balazs Bezecky von der Firma Beckhoff sehr häufig um Kooperation und Partnerschaft.

Stärkere Vernetzung der Abteilungen

„Die einzelnen Bereiche, wie IT und OT, müssen zusammenwachsen und die Gebiete stärker miteinander verstanden werden. Dann ist es wichtig, sich den richtigen Partner an Bord zu holen“, so Bezecky. Eine Firma, die sich ganz der Digitalisierung mittels IoT verschrieben hat, ist Tele Haase. Andreas Bruckmüller erzählte, dass man sich zum Ziel gesetzt habe, als österreichischer Produktionsbetrieb bis 2025 energieautark zu werden. Dazu wurde eine IoT-Infrastruktur aufgebaut. „Das Problem ist, dass unsere Lötöfen in der Früh auf 250 Grad aufwärmen müssen, und in diesem Zeitraum die Sonneneinstrahlung noch nicht stark genug ist, damit wir dies mit Photovoltaik hinkriegen“, so Bruckmüller. „Unsere Reise hat gerade erst begonnen.“