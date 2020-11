70 der 100 größten Firmen nutzen Technik aus Linz

Nur die besten Fachkräfte

Das Unternehmen habe die Ambition, der beliebteste Arbeitgeber für IT-Fachkräfte zu sein. "Ich wünsche mir, wenn ich ein Gespräch von zwei Entwicklern an einer Bar höre, wo der eine den anderen fragt, wo er sich bewerben soll, dass der Name 'Dynatrace' fällt", sagt Greifeneder. Der Bedarf an neuen Mitarbeitern sei enorm, die Qualitätsansprüche aber auch: "Wir stellen nicht Mitarbeiter ein, um ihnen zu sagen, was zu tun ist. Sie sollen stattdessen mir sagen, was das Richtige ist, um unsere Vision zu erfüllen."

Derzeit arbeiten mehr als 2400 Personen an 50 Firmenstandorten auf allen Kontinenten. Davon sind mehr als 800 in Forschung und Entwicklung beschäftigt. Die Softwareentwicklung soll in den nächsten Jahren auf 3000 Mitarbeiter anwachsen. Ein Erweiterungsschwerpunkt, dem sich vor allem das neue Team in Wien widmet, nennt sich "Extensibility", erklärt Dorfbauer. Dynatrace will sich für Anbieter von Apps öffnen, um die eigene Plattform zu einem ganzen Ökosystem zu erweitern. Ein weiteres Zukunftsprojekt ist der Einstieg in den Cybersecurity-Bereich. Greifeneder: "Dynatrace sitzt schon in den Diensten von Unternehmen drinnen. Dadurch haben wir eine Goldmine an Daten, um Sicherheitsfragen zu beantworten."