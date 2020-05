YouPorn auf installierten iPads bei McDonald's abrufbar

Beim futurezone.at-Test gab es jedoch noch eine weitere System-Lücke. Diese hat damit zu tun, dass man unter dem Menüpunkt "Einstellungen" den installierten und aktiv beworbenen RESET-Knopf, der dafür sorgen soll, dass jeder Nutzer seine Datenspuren im Netz löschen kann, verschwinden lassen kann. Das iPad lässt sich dann in Folge weder durch Kunden noch durch McDonalds-Mitarbeiter nicht mehr zurücksetzen. Die Datenspuren der Nutzer (ihre Facebook-Logins, ihre Google-Suchabfragen, ihre gespeicherten E-Mail-Passwörter) bleiben erhalten.

Auch das Konfigurationsprofil lässt sich gleichermaßen einfach löschen und damit können in Folge auch am iPad gespeicherte Bookmarks und Apps entfernt werden. Außerdem lässt sich die Hintergrundanzeige am Bildschirm manipulieren.