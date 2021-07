YouTube erntet scharfe Kritik für Heroes-Programm

Am Dienstag hat YouTube ein Video veröffentlicht, in dem das neue Heroes-Bonusprogramm für besonders engagierte Nutzer beschrieben wird. Das Video ist nun drauf und dran, den Rekord für den unbeliebtesten Beitrag am Online-Video-Portal zu brechen. 2.400 "Gefällt mir"-Angaben stehen über 149.000 "Gefällt mir nicht" gegenüber. Der Tenor der Kritiker: YouTube fördere ein Spitzelwesen, belohne moralische Selbstjustiz und gründe eine Schicht privilegierter Nutzer, die andere unterdrücken können.

"Superwerkzeuge"

Das Heroes-Programm richtet sich laut YouTube an all jene Nutzer, die Videos mit Untertiteln ausstatten, "unanständige" Videos markieren oder anderen Nutzern in Kommentaren hilfreiche Tipps geben. Das Programm hat eine eigene Homepage und ist mehrstufig aufgebaut. Je höher auf einer fünfstufigen Leiter man steigt, desto mehr Funktionen erhält man.

Einsteiger beginnen mit Level 1. Ab Level 2 erhält man Zugang zu Workshops, die per Video-Chat abgehalten werden. In Level 3 werden "Superwerkzeuge" freigeschalten, die das "massenhafte Markieren" von Videos und Nutzerkommentaren erlauben. Die Heroes werden hier zu Helfern für YouTubes Community-Moderatoren. In Level 4 erhält man einen direkten Draht zu YouTube-Mitarbeitern, in Level 5 kann man neue Funktionen testen, bevor sie veröffentlicht werden. Außerdem kann man an einer eigenen Spezialveranstaltung, dem Heroes Summit, teilnehmen.