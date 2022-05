YouTuber auf russischem Weltraumbahnhof Baikonur festgenommen

Der Brite hinter dem Account Bald and Bankrupt hat sich in der Nähe einer Startrampe aufgehalten.

Der britische YouTuber Benjamin Rich, besser unter seinem Pseudonym Bald and Bankrupt, wurde am Kosmodrom Baikonur festgenommen. Das Gelände befindet sich zwar in Kasachstan, wird allerdings von der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos sowie der russischen Luftwaffe verwaltet. Aus diesem Grund sorgen auch russische Behörden für die Sicherheit. Von eben jenen wurden der YouTuber sowie Alina Tseliupa, die man ebenfalls aus zahlreichen seiner Videos kennt, festgenommen. Die beiden hielten sich laut Angaben des Chefs russischen Raumfahrtbehörde, Dmitry Rogozin, nahe einer Startrampe auf. Davon berichtete die BBC.

Kurz danach meldete sich Rich selbst über seinen Instagram-Account zu Wort. Demnach wollte er das sowjetische Space-Shuttle-Pendant Buran sehen, wofür Tourist*innen eigentlich eine spezielle Genehmigung brauchen. Die Konsequenzen für den YouTuber waren aber überschaubar. Er wurde zwar für mehrere Stunden befragt, musste schlussendlich aber nur eine Strafe in Höhe von umgerechnet 70 Euro bezahlen. Anschließend durfte er wieder ins Hotel zurückkehren.

Baikonur ist aktuell der größte Weltraumbahnhof der Welt. Zu ihm zählt auch die Stadt gleichen Namens, die ebenfalls unter russischer Verwaltung steht.

Millionen Abonnent*innen

Rich zählt zu den beliebtesten Reise-Vlogger*innen auf YouTube. Sein Channel verzeichnet aktuell über 3,5 Millionen Abonnent*innen. Das jüngste Video, das Rich dort gepostet hat, zeigt eine Reise nach Syrien. Vorwiegend ist der Brite aber durch seine Ausflüge in Länder der ehemaligen Sowjetunion bekannt.