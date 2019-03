YouTuber rufen zum Demonstrieren gegen Artikel 13 auf

In ganz Europa finden am Samstag Demonstrationen gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform statt. Im Zentrum der Kritik steht Artikel 13 des vorliegenden Gesetzesentwurfs, den Kritiker als verpflichtende Einführung von Uploadfiltern für Plattformen mit nutzergenerierten Inhalten sehen. Auch in Österreich sind Demonstrationen angekündigt, unter anderem in Innsbruck, Salzburg und Wien.