Zuckerberg kritisiert Umgang mit NSA-Skandal

Die US-Regierung fordert Zuckerberg zu mehr Transparenz bei den Spähaktionen des Geheimdienstes auf. Ihm geht es dabei um die Anfragen der NSA an die Internetkonzerne über die Bereitstellung von Daten. "Ich glaube, je mehr Transparenz und Kommunikation es von der Regierung darüber gibt, welche Daten sie von uns haben will, desto besser wird sich jeder dabei fühlen", so Zuckerberg.

"Durch Berichte in den Medien kann man kein Gefühl dafür bekommen, ob die Zahl der Anfragen eher nahe Tausend oder nahe 100 Millionen liegt", ergänzte der 29-jährige Milliardär.