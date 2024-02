Die 5 besten Apple-Zubehörteile, die Sie sich im Jahr 2024 zulegen können

Möchten Sie die Funktionalität Ihrer Apple-Geräte auf eine neue Ebene heben und so Ihren Alltag angenehmer gestalten? Dann sollten Ihnen praktische Zubehörteile nicht fehlen. Wir haben einige Tipps für Sie, welche spezifischen Zubehörteile es sich im Jahr 2024 zu kaufen lohnt.

1. Die AirPods Kopfhörer

Mit den originalen Apple AirPods können Sie jederzeit und überall Ihre Lieblingslieder, Podcasts oder Videos in erstklassiger Qualität genießen. Sie können sie im Büro bei der Arbeit, aber auch im Fitnessstudio oder bei anderen körperlichen Aktivitäten verwenden.

Sie können zwischen 3 Generationen der Standard-AirPods wählen. Für anspruchsvollere Nutzer stehen die AirPods Pro zur Verfügung. Für echte Feinschmecker, die Over-Ear-Kopfhörer bevorzugen, sind die AirPods Max eine hervorragende Wahl.

2. Der originale Adapter und Ladekabel

Haben Sie bisher zum Laden Ihres iPhones ein nicht originales Kabel oder einen Adapter verwendet? Sie riskieren, dass der Akku beschädigt wird und Ihr Telefon sich wahrscheinlich langsamer auflädt. Diesen Problemen können Sie einfach entgehen, indem Sie sich einen originalen Adapter und Kabel besorgen. Dadurch wird das Aufladen Ihres Smartphones maximal sicher und schnell sein.

3. Das Schutzgehäuse

Riskieren Sie nicht, dass bei einem Sturz auf den Boden oder einem Aufprall auf eine harte Kante die Rückseite Ihres iPhones zerbricht oder die Linsen der Kamera beschädigt werden. Dank eines hochwertigen Schutzgehäuses können Sie Ihr Telefon jeden Tag voll nutzen und falls es Ihnen zufällig herunterfällt, müssen Sie keine Ausgaben in Höhe von Hunderten von Euro für Reparaturen befürchten. Im Online-Shop von FixShop finden Sie eine breite Auswahl an Hüllen - aus Kunststoff, Silikon, mit Klappdeckel, aus Leder, in Farbe oder transparent. Es liegt ganz bei Ihnen, welche Sie bevorzugen.

4. Das Schutzglas

Die Kombination aus einer Hülle und einem Schutzglas stellt sicher, dass Ihr iPhone rundum perfekt geschützt ist. Hochwertiges gehärtetes Glas schützt das Display des Telefons nicht nur vor Bruch bei Stürzen und Aufprallen, sondern auch vor Kratzern. So wird es nicht mehr passieren, dass Schlüssel oder Münzen in den Taschen unansehnliche Kratzer auf dem Bildschirm hinterlassen.

5. MagSafe Zubehör

Das drahtlose MagSafe Laden wird die Nutzung Ihres iPhones erheblich angenehmer machen. Wenn Sie oft mit dem Auto unterwegs sind, besorgen Sie sich eine kompakte MagSafe Halterung für die Lüftungsgitter. Für das Laden zu Hause eignet sich gut ein MagSafe Ständer. Auch MagSafe Powerbanks und einzigartige MagSafe Geldbörsen sind großartige praktische Zubehörteile.