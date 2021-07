Aufregung um Pokemon-Arena bei Grazer Nazi-Mahnmal

Der Grazer Bürgermeister Siegfrid Nagl kritisiert eine Pokémon-Arena am Grazer Zentralfriedhof als "untragbar" und will die Löschung beantragen lassen.

Der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl hat angekündigt, gegen eine Pokémon-Arena am Grazer Zentralfriedhof vorzugehen. Diese befindet sich direkt am Internationalen Mahnmal für Opfer des Dritten Reichs. Die Arena ist nur für Pokémon-Go-Spieler auf einer Karte sichtbar, die dort mit ihren Pokémon um die Vorherrschaft kämpfen.

Das hält der Grazer Bürgermeister aber für unangebracht, wie sein Sprecher gegenüber der Kleinen Zeitung betont: "Dass an so einer Stätte eine Kampfarena verortet ist – was ja durch Spieler gemacht werden kann –, halten wir für untragbar. Wir werden bei Spielebetreiber die Löschung in die Wege leiten." Niantic erlaubt unter der Angabe von Gründen das Entfernen von bestimmten PokéStops oder Arenas.