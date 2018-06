Battlefield-Entwickler zu Frauenhassern: „Kauft nicht das Spiel“

Reddit reagiert

Nicht nur der Spieleentwickler hat die Nase voll vom Geraunze. Auch die Moderatoren von Reddit wollen das Gejammer nicht mehr hören. Sie haben Konsequenzen im Battlefield-Subreddit angekündigt. Mit fast 130.000 Usern gehört es zu den größten Diskussionsforen rund um die Spieleserie.

„Wir haben genug, es ist aus“, so die Moderatoren: „Neue Regel: Kein Nörgeln mehr über historische Genauigkeit. Es ist ein Spiel, kein Geschichtsbuch. Verstöße werden Konsequenzen haben.“ Die Moderatoren führen noch Beispiele als Grund für die Entscheidung an. In diesen Diskussionen hat sich etwa ein User als Historiker ausgegeben, um zu belegen, dass Frauen nicht an den Fronten waren. Andere Reddit-User haben ihn später als Lügner entlarvt. In anderen Topics wurden Gruppen von Usern der Alt-Right-Bewegung aktiv, um Stimmung gegen Battlefield und die User zu machen, die kein Problem mit Frauen und Schwarzen in Spielen haben.

„Dieses Thema wurde jetzt in einer Million Topics diskutiert, aber in den vergangenen Monaten wurde es zu viel. Admins können das nicht ewig mitmachen. Wir haben genug davon unsere Zeit damit zu verschwenden. Jeder Standpunkt wurde klargemacht, ihr seid keine Sexisten oder was auch immer, aber dieser Blödsinn wiederholt sich einfach nur noch“, so die Moderatoren.