Bowser wird CEO von Nintendo of America

Fils-Aimé, der 57-jährige US-Amerikaner mit haitianischen Wurzeln, ist eines der bekanntesten Gesichter der Videospiel-Branche, was ihm auch zahlreiche Spitznamen, wie „Regginator“, einbrachte. Insbesondere sein Auftritt bei der E3 2004 machte ihn bekannt, als er folgenden Satz sagte: „My name is Reggie. I’m about kickin’ ass, I’m about takin’ names, and we’re about makin’ games.“