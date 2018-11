Civilization 6 bekommt Blizzards, Fluten und Vulkanausbrüche

Wenn am 14. Februar 2019 die zweite Erweiterung "Gathering Storm" für Civilization 6 zum Download verfügbar ist, erwarten Spieler völlig neue Szenarien, die zu einem Gutteil von der Realität des 21. Jahrhunderts inspiriert sind. Klimawandel und daraus resultierende Katastrophen, aber auch andere Naturdesaster wie Vulkanausbrüche suchen ab sofort die Civ-Landschaften und -Städte heim.

Kaputte Infrastruktur

Diese sorgen für Schäden an Gebäuden und Infrastruktur, bieten allerdings in Kombination mit neuen Technologien auch positive Effekte - etwa wenn Fluten durch entsprechende Dammsysteme in Schach gehalten werden und für besonders fruchtbares Land sorgen.