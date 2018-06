Der Indie-Hit Banner Saga für Nintendo Switch im Test

Rundenbasierende Kämpfe

Ansehenspunkte gibt es für gewonnene Kämpfe. Die Kämpfe finden rundenbasiert statt. Das Feld ist dabei klassisch in ein Raster mit Rechtecken unterteilt. Je nach Klasse und Rasse haben die Charaktere verschiedene Angriffsstärken und Bewegungsweiten.

Mit Willenspunkten können sich die Figuren weiterbewegen oder mit Schlägen mehr Schaden verursachen. Diese Willenspunkte regenerieren sich nicht. Man sollte sich also gut überlegen, wann man sie einsetzt.

Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad sind die Kämpfe durchaus anspruchsvoll, da noch Feinheiten wie Rüstungen hinzukommen. Auch auf dem niedrigen Schwierigkeitsgrad braucht es etwas Übung und taktisches Geschick, um die teilweise mehrere Runden dauernden Kämpfe ohne Verluste zu überstehen. Immerhin ist Banner Saga hier gnädig: Im Kampf besiegte Charaktere sind nicht tot, sondern nur verletzt und müssen ein paar Tage regenerieren.

Dafür kommt aber während der Reise mit der Karawane der Tod unverhofft. Manchmal stehen Entscheidungen an, die per Multiple-Choice gefällt werden. Es ist oft nicht vorhersehbar, welche Entscheidung zu welchem Resultat führt. So kann es schon Mal passieren, dass der stärkste Krieger in einem Karren-Unfall stirbt oder der arrogante Prinz, den man eigentlich beschützen sollte, in sein Verderben rennt. Klingt zwar witzig, ist aber beides nicht, wenn es einem passiert.