Eines der seltensten Videospiele wird für 90.000 Dollar verkauft

Laut dem Verkäufer handelt es sich bei Extra Terrestrials um das „seltenste Videospiel aller Zeiten“. Selbst wenn es das nicht ist, ist es zumindest eines der seltensten. Es ist so selten, dass 27 Jahre lang kaum jemand von dessen Existenz wusste. Aber ist es deshalb 90.000 US-Dollar wert, die der Verkäufer gerne hätte?

Das Spiel wurde von Skill Screen Games gemacht. Das war ein Unternehmen der Familie Banting aus Burlington, Ontario. Extra Terrestrials ist damit das einzig bekannte, kommerzielle Spiel für den Atari 2600, das in Kanada entstanden ist.

E.T. der Außerirdische

Die Bantings wollten vom Hype profitieren, der rund um die Heimkonsole Atari 2600 und dem Film „E.T. – der Außerirdische“ entstanden ist. Daher auch der Name des Spiels. Im englischen Original heißt der Film „E.T. the Extra-Terrestrial“.

Die Bantings heuerten den Programmierer Herman Quast an. Dieser sollte ein Labyrinth-Game für zwei Spieler machen, das an E.T. angelehnt ist. Eine offizielle Lizenz hatte man nicht. Das Spiel sollte rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft 1983 fertig sein.