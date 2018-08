Kult-Beat-em-Up Streets of Rage wird fortgesetzt

Wer in den 90er-Jahren mit Videospielen aufgewachsen ist, kann sich vielleicht noch an diese Entscheidungsfrage erinnern: Double Dragon oder Streets of Rage? Zweiteres Beat-em-Up erhält jetzt eine Fortsetzung.

Streets of Rage 3 erschien 1994, danach gab es lediglich ein Remake des ersten Teils für Smartphones. Das jetzt angekündigte Streets of Rage 4 will die Kultreihe nun, fast 25 Jahre später, wiederbeleben. Hinter dem Spiel steckt nicht Sega, sondern das französische Studio Lizardcube und das kanadische Studio Guard Crush Games.