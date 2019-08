Live-Stream: Eröffnung der gamescom mit Hideo Kojima verfolgen

Die Spielemesse gamescom öffnet zwar erst am 21. August für Besucher ihre Pforten. Schon am Montag findet für 1500 Fans eine Opening Night statt, bei der zahlreiche Weltpremieren und Neuheiten präsentiert werden. Als Highlight konnten die Organisatoren den bekannten Spieleentwickler Hideo Kojima gewinnen, der vorab einige Einblicke in das mit Spannung erwartete Game "Death Stranding" geben wird, das Sony für den 8. November 2019 für die PS4 angekündigt hat.

gamescom im Live-Stream ab 20:00 Uhr