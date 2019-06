Microsoft präsentiert neue Xbox mit 8K und SSD

xCloud und Controller

Ebenfalls mehr Einblick bekamen Xbox-Fans in das neue Streaming-Service xCloud. Dabei ließ Microsoft aufhorchen, dass sämtliche Xbox One Titel auf der neuen Streaming-Plattform verfügbar sein werden. Auch Updates von Xbox One Spielen werden sofort an die Cloud weitergegeben, damit Spieler stets auf dem neuesten Stand sind - egal, von wo sie sich zum Gaming übers Internet entscheiden.

Darüber hinaus wird xCloud auch kompatibel zu älteren Xbox 360 Games sein. Damit werden bereits zum Start mehr als 3500 Titel verfügbar sein. Eine Beta wird noch bis Ende 2019 erwartet.