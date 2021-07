Pokemon Go-Event endet im Desaster

Bei einem Pokemon Go-Event in einem Chicagoer Park kam es zu Serverausfällen und zahlreichen Störungen. Die 20.000 Besucher erhalten ihr Geld zurück.

20 Dollar kosteten die Tickets für das erste von Niantic veranstaltete Pokemon Go-Event im Chicagoer Grant Park. Viele Besucher, ersteigerten die Tickets für die nach zehn Minuten ausverkaufte Veranstaltung für weit höhere Summen in Online-Börsen. Niantic hatte zuvor in Aussicht gestellt, dass bei dem Event in Chicago auch legendäre Pokemons besiegt werden können.