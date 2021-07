Pokemon Go für Fortgeschrittene: Wie man schneller aufsteigt

Der Einstieg in Pokémon Go ist relativ leicht, doch das rasche Vorankommen in den höheren Stufen fordert auch erfahrene Spieler. Wir geben Tipps.

“Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war.” Bereits die erste Zeile des Titelsongs der Pokémon-Serie verrät, worauf es ankommt. Doch um dieses Ziel in Pokémon Go zu erreichen, ist ein hartes Stück Arbeit erforderlich - und man muss das System hinter dem Spiel durchschauen.

So simpel das Spielprinzip sein mag, der Weg zur Trainer-Elite ist lang und mit vermeintlich unfairen Hindernissen verbunden. Diese lassen sich durch die Investition von echtem Geld umgehen, mit einer guten Strategie gelingt der Aufstieg aber auch ohne unnötige Ausgaben. Die futurezone fasst die wichtigen Fakten zusammen.

Der wohl wichtigste Gegenstand jedes Pokémon-Trainers sind die sogenannten Glückseier. Diese können nicht an PokéStops eingesammelt werden, sondern sind nur im Shop gegen Pokécoins erhältlich. Zudem erhält der Spieler Glückseier als Belohnung, wenn er Level 9, 15, 20, 25, 30, 35 und 40 erreicht. Aktiviert man ein Glücksei, erhält der Spieler 30 Minuten lang alle Erfahrungspunkte doppelt ausbezahlt. In Kombination mit Taubsi kann man sich hier einen ordentlichen Schub verpassen.

Große Sprünge möglich

Erst dann, wenn sie eine bestimmte Zahl an Taubsi und Bonbons gesammelt haben, aktivieren sie ein Glücksei und sammeln so tausende Erfahrungspunkte auf einmal ein. Da das Weiterentwickeln eines Pokémon stets 500 Erfahrungspunkte bringt, egal um welche Entwicklungsstufe es sich handelt, sollte man so oft wie möglich zu dieser Methode greifen - egal wie viele Rattikarl, Tauboga oder Kokuna man bereits hat.

Auch wenn eine feindliche Arena scheinbar uneinnehmbar ist, kann sie dennoch zu einer Goldgrube an Erfahrungspunkten werden. Der Spieler muss lediglich den ersten Kampf gegen das schwächste Pokémon der Arena gewinnen und rechtzeitig vor dem Beginn des zweiten Kampfes fliehen. So erhält man 150 Erfahrungspunkte und kann den Angriff sofort wiederholen. Es mag keine ehrenwerte Vorgehensweise sein, doch im Gegensatz zu PokéStops hat man hier keine Cooldown-Phase und kann in kurzer Zeit viele Erfahrungspunkte sammeln.

Ebenfalls moralisch fragwürdig, aber beliebt: Das “Kapern” einer gerade befreiten Arena. Nachdem ein Trainer die letzten gegnerischen Pokémon aus einer Arena geworfen hat, ist die Arena kurzfristig “Freiwild” und kann auch von gegnerischen Trainern beansprucht werden. Meist werden diese rasch wieder hinausgeworfen, die Zeit reicht aber meist, um den Countdown für eine Arena-Belohnung in Gang zu setzen. Dabei bekommt man immerhin 500 Sternenstaub sowie zehn Pokécoins.

Starke Schwäche

Kämpfen in Pokémon Go kann zudem mehr als nur stumpfsinniges Tippen auf den Bildschirm sein. So weist ein gelbes Blitzen zu Beginn darauf hin, dass der Gegner angreifen wird. Sobald der Spieler das Blitzen sieht, muss er nach links oder rechts ausweichen. Dann geht der Angriff des Gegners in die Leere und man hat Gelegenheit, ein paar Mal ohne Gegenwehr anzugreifen. Die Zeit für den Angriff beträgt aber meist nur wenige Sekunden. Einigen Attacken kann man allerdings nicht ausweichen. Das Kämpfen auf diese Weise ist anstrengender, macht sich aber insbesondere im Kampf gegen vermeintlich übermächtige Pokémon bezahlt.

Hin und wieder wird auch das sogenannte “Karping” praktisch eingesetzt. Dabei setzen Spieler ein Karpador in die gerade eroberte Arena, um den Gegner zu verhöhnen. Wer Freunde der gleichen Fraktion dabei hat, kann so aber auch rasch einige Trainingskämpfe gegen das schwache Pokémon gewinnen und so das Prestige der Arena steigern. Das öffnet auch zusätzliche Plätze, sodass andere Trainer der gleichen Fraktion ihre Pokémon in die Arena setzen können. Das schwache Karpador verbleibt zwar, meist gleichen das aber zwei oder drei besonders starke Pokémon wieder aus.

Mehr fangen

Das wohl wichtigste Hilfsmittel, um Pokémon anzulocken, sind die sogenannten Lockmodule. Wie die Glückseier erhält man diese nur als Belohnung für Levelaufstiege oder kostenpflichtig im Shop. Die Lockmodule sind ein Garant dafür, dass 30 Minuten lange mehr Pokémon (und andere Spieler) auftauchen werden. Hier sollte man die Augen nach Hotspots offenhalten, an denen drei oder mehr PokéStops eng beieinander liegen. Platziert man in einem kleinen Umkreis mehrere Lockmodule, braucht man sich meist nur mehr zurücklehnen und auf die Pokémon warten. Jedes Modul lockt eine bestimmte Zahl an Pokémon an, die Menge der fangbaren Pokémon steigt also mit jedem Lockmodul an. Hier macht es auch Sinn, gemeinsam als Gruppe zu investieren, da jeder die angelockten Pokémon fangen kann.

Das ist beim Rauch nicht der Fall. Dieser Gegenstand lockt ebenfalls Pokémon an, die allerdings nur vom Spieler selbst gesehen werden können. Dabei zahlt es sich übrigens aus, in Bewegung zu bleiben. Wie einige Reddit-Nutzer im Protocol Buffer entdeckt haben, erscheint beim Stillstehen nur alle fünf Minuten ein Pokémon, in Bewegung wird diese Zeit auf eine Minute verkürzt. Dazu muss man aber mindestens 200 Meter zurücklegen - das würde einem Tempo von zwölf Kilometern pro Stunde entsprechen, wenn man die Spawn-Rate ausreizen möchte. Hier ist man wohl mit einem Fahrrad, Skateboard oder Rollerskates klar im Vorteil.

Wer übrigens wissen will, ob ein Pokémon wegen einem Lockmodul oder Rauch erscheint, muss genau hinschauen. Ist der Kreis um das Pokémon weiß, wäre es ohnedies aufgetaucht, Rosa weist auf ein angelocktes Pokémon hin. Das ist besonders hilfreich, wenn man mit Freunden unterwegs ist und Rauch aktiviert. So kann man rasch herausfinden, ob das Pokémon für alle oder nur für einen Spieler sichtbar ist.