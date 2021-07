Pokemon Go: Spieler besetzt Arenen mit unbesiegbaren Eiern

Einige Pokémon-Go-Spieler auf Reddit rätseln derzeit über ein ungewöhnliches Phänomen. In New York wurden einige Arenen von Spielern mit Pokémon-Eiern statt Pokémon besetzt. Diese verfügen, da es sich um Spielgegenstände und keine kämpfenden Pokémon handelt, über null Wettkampf- und Lebenspunkte und können nicht angegriffen werden. Die Folge: Die Arenen können von gegnerischen Teams nicht eingenommen werden, die Eier sind "unbesiegbar".

Pokémon-Eier sind eigentlich für etwas andere Zwecke vorgesehen: Spieler können sie in sogenannte Inkubatoren legen und müssen mit der geöffneten App eine bestimmte Distanz - zwei, fünf oder zehn Kilometer - zurücklegen. Danach schlüpfen bestimmte Pokémon aus dem Ei. Eigentlich lassen sich diese Gegenstände nicht in Arenen oder Pokémon-Teams zum Kampf platzieren, jemand scheint aber einen Weg gefunden zu haben. Die Pokémon-Eier befinden sich aber in einer ähnlichen Liste wie die Pokémon selbst. Spieler aus dem gleichen Team können offenbar weiterhin Pokémon zu den „Eier-Arenen“ hinzufügen, diese werden allerdings nicht in der Übersicht, sondern lediglich in der 3D-Vorschau angezeigt.