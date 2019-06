Rage 2: Wenn Doom auf Mad Max trifft, fliegen die Fleischfetzen

Euch ist das sicher schon mal aufgefallen: In Filmen oder Serien spielt eine der Nebenfiguren mit Hingabe einen Shooter auf der Konsole, wenn der Hauptdarsteller das Wohnzimmer betritt. Anstatt eines populären Games, wie etwa Call of Duty oder Far Cry, ist es oft ein undefinierbares Game: Hauptsache es ist schnell, halbwegs bunt und hat viele Explosionen. Und genauso ein Spiel ist Rage 2 ( PS4, Xbox One, PC).

Sobald man das realisiert hat, stellt man sich innerlich die Frage: Will man tatsächlich ein Game spielen, dass nur gut genug ist um zu zeigen, dass der Nebendarsteller lieber seine Zeit mit Videogames verschwendet, anstatt etwas Sinnvolles zu machen? Ich habe Rage 2 getestet.