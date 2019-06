Riechen wie eine Xbox? Das ist das offizielle Duschgel zur Konsole

In Australien und Neuseeland wird man künftig Deodorants, Body Sprays und Duschgels mit eigener Xbox-Formel erwerben können. Microsoft bringt gemeinsam mit Lynx (so wird Axe in einigen Ländern vermarktet) eine Serie an Xbox-Körperpflegeprodukten heraus, wie Gamespot berichtet. Die Lynx Xbox-Linie wird laut offiziellen Angaben nach einer Mischung aus Kaffernlimette, Winterzitrone, Minze, Salbei, aromatischen Kräutern, Patschuli und einer hölzernen Note riechen.

Schnüffel-Premiere

Wenn man nun an einer echten Xbox rieche, stehen die Chancen, eine dieser Duftnoten wahrzunehmen, wahrscheinlich schlecht, schreibt Engadget. Um Realismus gehe es jedoch bei Lynx Xbox eher nicht. Die Microsoft-Kooperation mit der Körperpflegemarke Lynx sei nicht die erste Art von Zusammenarbeit zwischen Computerspielbranche und Konsumgüterproduzenten. Der Einstieg in die Körperpflege stelle jedoch eine Premiere dar.

Xbox-Designer will trinken

Seamus Blackley, der Designer der Xbox, weiß nicht, was er von der neuen Produktelinie halten soll. "Ich habe ernsthaft und ehrlicherweise kein Kommentar. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie ein Kommentar dazu aussehen sollte. Ich denke offen gesagt daran, jetzt einfach loszuziehen und mich zu betrinken", schreibt er auf Twitter. Ob Lynx Xbox auch in anderen Ländern außer Australien und Neuseeland auf den Markt kommen wird, ist unklar.