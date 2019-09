So spielt sich das bizarre Death Stranding: Video mit 49 Minuten Gameplay

Zur Handlung: Die Spielfigur Sam Bridges ( Norman Reedus) reist durch die verwüsteten USA. Er erschafft „Strands“, indem er Missionen für Menschen erfüllt, die in der Gegend verstreut leben. Sein ständiger Begleiter ist „BB“, was für „ Bridge Baby“ steht. Das ist der Fötus im Tank. BB verleiht ihm unter anderem die Fähigkeit die „BTs“ (Beached Things) zu sehen. Diese Monster kommen aus einer anderen Dimension, um hier zu wüten.

Packesel

In der Mission die Kojima vorspielt, muss Sam vier Pakete mit Hilfsgütern (inklusive Sperma und Eier) ausliefern. Bevor es losgeht, wird die Ausrüstung gewählt. Dabei geht es nicht nur um das Gesamtgewicht, sondern auch wo Sam diese Sachen verstaut. Seile, Waffen und andere Ausrüstung kann im Rucksack oder in verschiedenen Taschen am Körper verstaut werden. Dies beeinflusst seine Mobilität und den Schwerpunkt. Ist das Gewicht etwa schlecht verteilt und man läuft eine zu scharfe Kurve, kommt Sam ins Wanken. Durch Drücken der L2- und R2-Tasten muss man dann versuchen, die Balance wiederzufinden.

Wie im Video zu sehen ist, können die großen Pakete und Kisten auch abgelegt werden, bevor man zB. in den Kampf zieht. Im Spielverlauf kann man auch eine Art Schwebeschlitten finden, mit dem sich größere Ladungen hinterherziehen lassen.

Ist man einmal unterwegs, ist der HUD ein wichtiges Tool. Dieser zeigt etwa, welches Gelände potenziell gefährlich ist. In einem Fluss werden die Stellen rot überlagert, in denen Sam von der Strömung abgetrieben wird. Blau steht für sicher und Gelb für Stellen, die mit etwas Feingefühl durchquert werden können. Um gefährliches Gelände zu vermeiden, kann schon vor dem Start der Mission eine Route geplant werden, die um solche Stellen herumführt anstatt mitten durch.