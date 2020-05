Teaser-Video zeigt ersten Virtual-Reality-Themenpark

Das US-Start-up The Void will ab Anfang 2016 in Salt Lake City einen derartigen "Virtual Entertainment Center" (VEC) genannten VR-Themenpark eröffnen. Bei einem Erfolg sollen weitere VECs in anderen größeren Städten eröffnet werden. In einem solchen Virtual-Reality-Park soll das gesamte Gebäude auf die VR-Animationen und den Nutzern, die sich darin bewegen, abgestimmt sein.

Laut The-Void-Website soll dabei eine Eigenentwicklung als Headset zum Einsatz kommen. Das Rapture HMD verfügt über zwei Curved OLED-Displays und integrierten Kopfhörern. Kommendes Jahr soll das Rapture HMD auch im Handel erhältlich sein.

Die Weste, die Nutzer in den Themenparks tragen sollen, gibt an mehreren Punkten haptisches Feedback. Wird man beispielsweise von einer Kugel getroffen, macht die Weste den Treffern spürbar. Spezielle Handschuhe sollen dafür sorgen, dass die Hände sichtbar werden, obwohl man das VR-Headset trägt.