Ticketverkauf für E-Sports-Event Red Bull pLANet one gestartet

Die Turniere werden in FIFA 19, Rocket League, CS:GO, F1 2018, Hearthstone, League of Legends und Overwatch gespielt. Zudem wird parallel dazu eine „36-Stunden-Liga“ abgehalten, in der Gamer in „verschiedensten Spielen“ gegeneinander antreten und dabei Punkte sammeln können.

Tickets ab 39 Euro

Wer den Event lediglich als Zuschauer besuchen möchte, muss keinen Eintritt bezahlen. Allerdings wird um vorherige Registrierung auf der offiziellen Webseite gebeten. Für die Teilnahme am Turnier ist ein LAN-Ticket erforderlich, das in drei verschiedenen Formen verfügbar ist. Das günstigste Ticket (39 Euro) beinhaltet neben der Teilnahme an den Turnieren auch den Zutritt zur Lounge-Are, ein Welcome-Package sowie ein Ströck-Frühstück und ein 5-Euro-Guthaben von Paysafecard.

Für zehn Euro mehr gibt es das „LAN+“-Ticket, das Gamern Zugang zu vorverlegten Netzwerkkabeln und Steckdosenleisten erlaubt. Zudem wird das inkludierte Paysafecard-Guthaben von fünf auf zehn Euro verdoppelt. Wer sein Equipment nicht selbst mitbringen möchte, kann mit dem Premium-LAN-Ticket (20 Euro Paysafecard-Guthaben) zur Verfügung gestellte PCs, PlayStation 4 und Gaming-Sessel nutzen. Zudem erhält man kostenlose Drinks von Red Bull, Rauch und Afro Coffee.