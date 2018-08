Ubisoft kündigt neuen Teil von "Die Siedler" an

"Nach einem verheerenden Erdbeben mysteriösen Ursprungs gezwungen ihre Heimat zu verlassen, setzen die Siedler Segel für eine Reise ins Unbekannte, in der Hoffnung ein neues Zuhause zu finden. Sie werden nicht nur unzählige Herausforderungen zu meistern haben, sondern auch zum Teil eines uralten Geheimnisses werden, das ihr Leben für immer verändern wird", heißt es in der offiziellen Ankündigung, die auch mit einem Trailer garniert ist.

Ursprüngliches Spiel als Vorbild

In diesem sieht man neben den typischen Siedler-Tätigkeiten, wie Holz hacken, Gestein abbauen, Getreide anbauen, Gebäude aufbauen auch zwei große Heere aufeinander prallen sowie einen Gladiatorenkampf in einer Arena. Letzteres könnte Teil von integrierten Meta-Games und Nebenmissionen sein, welche das klassische Spiel spannender gestalten soll. Dieses dürfte sich im Kern aber ganz an die bekannten Teile der Serie anlehnen.