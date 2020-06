Chemtrails: Man will uns alle vergiften!

Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Sache recht einfach: Bei der Verbrennung von Treibstoff in der Flugzeugturbine entsteht neben Kohlendioxid und anderen Gasen auch Ruß. Je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit kann es passieren, dass Wasserdampf an den winzigen Rußpartikeln kondensiert und gefriert – und damit entsteht dann ein Kondensstreifen.

Thermodynamiker erklären uns, dass sich Kondensstreifen keinesfalls rasch auflösen müssen, sondern dass sie eben auch stundenlang bestehen bleiben können. Meteorologen rechnen vor, dass sich höhere und niedrigere Temperaturen, sowie trockenere und feuchtere Luftregionen oft abwechseln, sodass ein Flugzeug ganz unverhofft manchmal eben Streifen hinterlässt und dann wieder nicht. Chemiker erklären, dass man von Flugzeugen versprühte Substanzen natürlich in Luft-, Wasser- oder Bodenproben selbst in geringsten Mengen zuverlässig nachweisen könnte, man bisher aber noch nie etwas Verdächtiges gefunden hat. Biologen entlockt die Vorstellung, Bakterien oder Viren könnten den Verbrennungsprozess eines Triebwerks überleben und dann als gefährliche Bio-Wolke auf die Erde herabsinken nur ungläubiges Lachen, und Physikern ist klar, dass selbst winzigste Spuren radioaktiver Stoffe in der Luft sofort auffallen würden. Damit sollte sich die Chemtrail-Theorie eigentlich auflösen wie ein sanfter Bodennebel in der Sommersonne.

Viel interessanter wäre die Diskussion über den CO 2 -Ausstoß der Flugzeuge, der ist nämlich real und messbar. Doch was sind schon Zahlen und Fakten gegen ein solides Bauchgefühl! Man kennt das ja: Die Wissenschaftler stecken alle unter einer Decke. Viele von ihnen werden sogar von jemandem bezahlt. Mit Geld! Sie sind also korrumpiert. Klare Sache.

Dass sogar Greenpeace Chemtrails für Unfug hält, mag auf den ersten Blick ein bisschen verunsichern. Aber vermutlich sind Umweltorganisationen auch Teil der Verschwörung, weil sie durch Dezimierung der menschlichen Weltbevölkerung den Pandabär-Bestand steigern wollen?