China testet schwimmende Solaranlagen im Meer

Insgesamt ist der Testbereich 1.624 Quadratmeter groß. 434 Paneele sind im Einsatz. Dabei werden Panels unterschiedlicher Bauarten genutzt. So will man das am besten geeignete Panel für den Einsatz auf Hoher See finden.

Die Plattform ist 9 Meter hoch und schwimmt auf 64 Bojen. Am Meeresboden befestigte Kabel halten sie in Position. Sie ist so konstruiert, dass sie Wellen mit einer Höhe von bis zu 10 Metern standhält. Wie viel Strom die Plattform produziert, wurde nicht bekannt gegeben. Offensichtlich geht es in erster Linie um die Erprobung der Technologie.

Meerwasser verringert Haltbarkeit

Dadurch, dass die Paneele relativ weit in die Höhe ragen, will man verhindern, dass Meerwasser auf sie schwappt. Dadurch würden sich Salzkristalle und andere Ablagerungen bilden, die die Effizienz beeinflussen. Zudem sorgt das Salzwasser für Korrosion, was die Lebensdauer der Module verringert.

Die Test-Plattform soll ein Jahr in Betrieb sein. In dieser Zeit will man untersuchen, wie sie sich unter den widrigen Bedingungen auf Hoher See schlägt. Die gesammelten Daten werden dann in die Entwicklung künftiger Offshore-Solarparks fließen.