Schwimmende Wind- und Solarfarm wird in Italien gebaut

Das niederländisch-norwegische Unternehmen SolarDuck plant einen hybriden Wind- und Solarpark in Kalabrien, Süditalien. Am Golf von Tarent vor der Küste von Corigliano und Rossano soll die schwimmende Offshore-Anlage entstehen.

Der Park soll 28 schwimmende Windanlagen bekommen, teilt Solarduck mit . Sie sollen eine Leistung von 420 Megawatt (Peak) schaffen. Die Solaranlage soll zusätzliche 120 MWp liefern. Mit einer Gesamtkapazität von 540 MWp wird das eine der größten schwimmenden Anlagen in Europa. Laut SolarDuck soll allein die Solaranlage mehr als 160 GWh Energie pro Jahr liefern. Sie soll 2028 ans Netz gehen.

SolarDuck ist ein Spin-off des niederländischen Schiffbauers Damen Shipyards. Mit „Merganser“ ist in Kooperation mit RWE ein Pilotprojekt mit 5 MWp in der Nordsee geplant (mehr dazu). 12 Kilometer vor der Küste von Den Haag soll ein Verbund von Solarpaneele erprobt werden. Die Anlage sollte eigentlich 2023 gebaut werden, befindet sich laut RWE aber weiterhin in der Entwicklung.