Amerikanische Ureinwohner bauen riesige Solarfarm

Um eine Milliarde Dollar soll in einem Reservat in Colorado eine der größten Photovoltaikanlagen der USA entstehen.

Wie Electrek berichtet , wird das Projekt Kosten von einer Milliarde Dollar verursachen. Es sollen dadurch aber auch viele Arbeitsplätze entstehen. Für die Konstruktionsphase werden rund 1.000 Arbeitskräfte gesucht, der Betrieb wird bis zu 50 Vollzeitjobs schaffen. Der erzeugte Strom soll an Abnehmer in Colorado und darüber hinaus fließen.

"Erneuerbare Energie ist die Zukunft"

"Wir waren lange Zeit auf fossile Treibstoffe wie Öl und Gas angewiesen, wahrscheinlich über 50 Jahre lang", sagt Manuel Heart, der Vorsitzende des Ute Mountain Ute Stammes, zum Radiosender KSUT. "Heute, mit gesetzlichen Änderungen, globaler Erwärmung und dem Klimawandel, kann man das Ausmaß erkennen, was mit unserer Welt geschieht. Erneuerbare Energie ist jetzt die Zukunft."

➤ Mehr lesen: Bau von weltweit größtem Solar-Projekt startet

250 Sonnentage pro Jahr

Das karge Land des Reservats mit 250 Sonnentagen pro Jahr bietet sich für Solarprojekte an. Der Ute Mountain Ute Stamm hat in der Vergangenheit bereits gute Erfahrungen mit Photovoltaikanlagen gemacht. 2020 wurde bereits eine Solarfarm eröffnet, die das Ute Mountain Casino - eine wichtige Einnahmequelle für die amerikanischen Ureinwohner - und Hotels mit Strom versorgt. Die Anlage kommt auf 1 Megawatt Leistung. Das Sun Bear Projekt wird also wesentlich größer.