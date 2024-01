Bau von weltweit größtem Solar-Projekt startet

Der Solarpark soll alle bisherigen Photovoltaikprojekte in den Schatten stellen.

Die Betreiberfirma SP New Energy Corporation ( SPNEC ) spricht von einem Energie-Output von 3.400 Megawatt und einem Energiespeicher von 4.000 mWh . Jährlich sollen damit rund 5.000 GWh Energie erzeugt werden können.

Solarpark Bhadla in Indien vom Weltraum aus betrachtet

Die größten Solarparks der Welt

Mit diesen Kennzahlen würde der Solarpark auf den Philippinen die bislang größten Sonnenkraftwerke in den Schatten stellen. Der Bhadla Solar Park in der Thar Wüste im indischen Rajasthan hat eine Kapazität von 2.245 Megawatt, ähnlich viel wie der Gonghe Talatan Solar Park in China.

In Europa entstehen in Portugal und Frankreich Solarparks, die jeweils die Gigawatt-Grenze überschreiten sollen. 1.200-Megwatt-Projekt in Portugal soll 2025 ans Netz gehen und eine Fläche von rund 1.200 Hektar einnehmen.