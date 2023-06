Größte schwimmende Solarfarm der USA geht ans Netz

Das Unternehmen NJR Clean Energy Ventures hat die größte schwimmende Solarfarm Nordamerikas in Betrieb genommen. Sie befindet sich auf einem See in Short Hills, New Jersey.

Insgesamt wurden 16.510 Solarpaneele verbaut. Diese erzeugen zusammen eine Leistung von 8,9 Megawatt. Das ist laut dem Betreiber ausreichend, um jährlich 1.400 Haushalte mit Strom zu versorgen.

Die Solarpaneele sind auf Flößen angebracht, die wiederum miteinander und im See verankert sind. Durch die Nutzung von sonst nicht benötigten Wasserflächen muss nicht Land für solche Solarfarmen verbaut werden, das sonst etwa als Ackerland dienen könnte. Außerdem hält das Wasser die Solarpaneele kühl, wodurch diese effizienter arbeiten.