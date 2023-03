Schwimmende Solaranlage soll härtesten Bedingungen standhalten

Seavolt, so der Name des Projekts, soll den rauen Wetterbedingungen auf hoher See standhalten und in Kombination mit Offshore-Windparks betrieben werden, heißt es seitens des Entwicklerkonsortiums. So wie sich Windtechnologie vom Land auf das Meer verlagert habe, werde dies auch mit Solarzellen passieren, sagte Philippe Van Troye, Chef der Energieberatungsfirma Tractebel.

Gemeinsam mit den Unternehmen Jan de Nul und Deme arbeitet Tractebel an der Technologie. Schwimmende Offshore-Photovoltaik werde eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung der Energiewende spielen, sagte Van Troye.