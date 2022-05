Europas größtes schwimmendes Solarkraftwerk in Betrieb genommen

In Portugal nimmt das größte schwimmende Solarkraftwerk Europas seine Arbeit auf. Das Land will sich so von fossilen Brennstoffen lossagen.

12.000 Solarpaneele wurden gestern in dem portugiesischen Stausee Alqueva ausgesetzt. Sie sind insgesamt so groß wie 4 Fußballfelder – und stellen damit das größte schwimmende Solarkraftwerk Europas dar.

Zudem würde es die Unabhängigkeit Portugals von fossilen Brennstoffen fördern. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sind die Gaspreise auch in Portugal stark gestiegen. "Dieses Projekt ist der größte schwimmende Solarpark auf einem Staudamm in Europa, es ist ein sehr guter Benchmark ", sagte Patena.

Welche Vorteile schwimmende Paneele haben

Schwimmende Solarpaneele sind kein Novum. In Kalifornien oder auf verschmutzten Industrieteichen in China werden sie bereits eingesetzt, um beispielsweise Co 2 -Emissionen zu senken.

Ihr Vorteil, im Gegensatz zu anderen erneuerbaren Energien, ist zum einen, dass sie keinen Platz zu Land verschwenden. Hinzu kommt, dass Paneele auf Stauseen besonders kosteneffizient sind. Denn werden die Seen für Wasserkraft genutzt, sind sie bereits an das bestehende Stromnetz angeschlossen. Überschüssiger Strom, der an sonnigen Tagen erzeugt wird, kann zusätzliches Wasser in den See pumpen. Und so zusätzlich Energie speichern.

Das Alqueva-Projekt soll bald erweitert werden. Im April wurde bekannt, dass ein 2. schwimmender Solarpark in Portugal in den Startlöchern steht.