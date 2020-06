Die Zukunft des Gamings gehört den Heldinnen

Auch wenn das Aussehen der PS5 für viele der Höhepunkt der Sony-Präsentation war, ging es eigentlich um die zahlreichen Spiele, die auf die „Zukunft des Gamings“ einstimmen sollten. Bemerkenswert ist, dass viele der gezeigten Spiele eine Protagonistin in den Mittelpunkt stellen. Natürlich ist das nichts neues, in den vergangenen Jahren haben wir viele Heldinnen bekommen. Trotzdem zeigt die Sony-Präsentation, dass das kein kurzer Trend nach Metoo bleibt, sondern dass weibliche Charaktere nun einen festen Platz in der Spieleindustrie haben.

Dabei startete Sony mit einem besonders testosterongeladenen Titel, nämlich GTA V, in die Präsentation. Danach gab es einen kurzen Blick auf den neuen Spiderman, Miles Moralis, einen afro-amerikanischen Teenager. Und das war es dann erst einmal mit den Männern. Was darauf folgte war eine weibliche Hauptfigur nach der anderen: In Returnal, Project Athina, Kena: Bridge of the Spirits, Goodbye Volcano High, Solar Ash und Horizon 2: Forbidden West steuert man Frauen. Sogar in Ratchet & Clank tauschte man den fuchsartigen Hauptcharakter zumindest temporär durch ein weibliches Pendent aus.