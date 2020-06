Internet-Energie

Zur selben Zeit, als das Internet in der Öffentlichkeit auftauchte, vollzog sich auch bei den Stromversorgern eine stille Revolution: Anfang der neunziger Jahre war in Deutschland das Stromeinspeisungsgesetz in Kraft getreten - das heutige Erneuerbare-Energien-Gesetz -, das Energiekonzerne erstmals dazu verpflichtete, ihre Kunden nicht mehr nur als Stromkonsumenten wahrzunehmen, sondern auch als potentielle Anbieter.

Bis dahin hatte die Stromversorgung funktioniert wie das Fernsehen: Ein Sender belieferte viele Empfänger. Dann begannen die Netze sich zu wandeln, die digitalen wie auch die elektrischen: Nun gab es nicht mehr nur eine Flußrichtung, sondern viele. Wie die Feuerzeugflammen im Dunkel einer Konzerthalle, an denen man sieht, dass es dem Publikum gefällt, leuchten seither immer mehr individuelle Energiepunkte auf – Dächer mit Solarpanels, Kleinturbinen an Bächen, you name it – und verbinden sich mit dem Netz.