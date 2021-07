Mann ohne Mars und Ziel

Mit Ideen von Gestern in ein selbstmörderisches Morgen: Der Hightech-Milliardär Elon Musk zeigt, wie heute standesgemäßes Spielzeug aussieht.

Der kleine Elon möchte gern aus dem Milliardärsfantasieparadies abgeholt werden. Er möchte nämlich gern zum Mars und seine Mama muß ihm möglichst schonend beibringen, dass es damit wohl vorerst nichts wird. Der kleine Elon regt sich über Realitätskorrekturen an seinen vermeintlichen Visionen immer furchbar auf. Visionen sollten eigentlich riskante Blicke des erwachsenen Elon aus der Gegenwart in eine ungewisse Zukunft hinaus sein, aber es fällt ihm nicht wirklich etwas ein, außer, manisch um einen Platz in der Visionärsgeschichte bemüht, sein vieles Geld auszugeben und Visionen aus seiner Kinderzeit aufzuwärmen. Reisen zum Mars beispielsweise, mit denen sich nebenbei noch das technische Vornsein seiner Raketenfirma SpaceX demonstrieren ließe.