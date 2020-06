Microsoft droht in der Bedeutungslosigkeit zu versinken

In seinem ersten Brief an alle Microsoft-Mitarbeiter bringt der frisch gekürte CEO Satya Nadella das Microsoft-Dilemma auf den Punkt: „Unsere Industrie respektiert nicht die Tradition, sie respektiert nur die Innovation.“ Das lässt sich 1:1 auch auf Medien, Konsumenten und Business-Kunden umlegen. Der im Brief nachfolgende Satz, dass Microsoft alles in Richtung mobiler Nutzung und Cloud auslegen und neu erfinden müsse, mag harmlos klingen. Wenn man aber weiß, dass Microsoft trotz größter Anstrengungen im Smartphone- und Tablet-Bereich mit wenigen Prozent Marktanteil immer noch praktisch irrelevant ist, kann man erahnen, in welchen Problemen Microsoft in Wahrheit steckt.

Es wäre unfair, die Anstrengungen und Ideen Microsofts der vergangenen Jahre nur schlecht zu reden. Windows Phone braucht sich als mobiles Betriebssystem nicht zu verstecken, das Kartenmaterial von Bing Maps ist Google Maps in vielerlei Fällen überlegen und auch bei Windows 8 muss man Microsoft zumindest zugutehalten, dass der Software-Konzern eine kreative und mutige Neuinterpretation der Bedienoberfläche versuchte.

Dass man Innovation aber nicht mit der Brechstange erzwingen kann, ist wohl die schmerzhafte Lehre, die Microsoft aus dem Windows-8-Abenteuer und der monatelangen Diskussion um den abgeschafften Windows-Startknopf ziehen muss. Dazu passt auch, dass Microsoft die spannendste Entwicklung der jüngeren Konzerngeschichte eher zufällig passiert ist, nämlich bei der Xbox-Steuerung Kinect. Diese wurde schon bald weit über ihren ursprünglichen Einsatzort hinaus von Wissenschaftlern, Tüftlern und Kunststudierenden für diverse Projekte eingesetzt. Hier reagierte Microsoft nach einer kurzen Schockstarre zur Abwechslung auch richtig, indem die Entwicklerschnittstellen freigegeben wurden.