Microsoft profitiert von neuer Xbox One

Dadurch stieg der Umsatz des Konzerns um 14 Prozent auf 24,5 Milliarden Dollar (17,9 Mrd Euro). Der Gewinn wuchs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 6,6 Milliarden Dollar an. Die Investitionen in Geräte und Services zahlten sich aus, erklärte der scheidende Konzernchef Steve Ballmer am Donnerstag am Sitz in Redmond.

Dadurch konnte Microsoft ein etwas schwächeres Geschäft mit dem Betriebssystem Windows mehr als ausgleichen. Hier leidet Microsoft unter schrumpfenden PC-Verkäufen an Privatkunden. Die Aktie des Konzerns stieg nachbörslich um 4 Prozent. Microsoft steckt mitten im Wandel weg vom reinen Anbieter von Software. Deshalb übernimmt der Konzern auch das Handygeschäft der finnischen Nokia. Deren Lumia-Smartphones laufen ohnehin schon mit Microsoft-Software.