Ford-Chef fährt das Xiaomi-Auto und will es nicht mehr hergeben

Zu diesem Schluss ist anscheinend der Chef des traditionsreichen US-Autoherstellers Ford gekommen. In einem 40-minütigen Podcast spricht Jim Farley unter anderem über seine Erfahrungen mit Elektroautos in China und kommt dabei konkret auf das Xiaomi SU7 zu sprechen.

Aussagen gingen in China viral

In dem Video zu dem Podcast "Everything Electric Show" ist diese Stelle ungefähr ab Minute 22:40 zu sehen beziehungsweise zu hören. In China hat die Aussage des Ford-CEO für Aufsehen gesorgt und einen viralen Moment erlebt, schreibt der chinesische E-Auto-Analyst Lei Xing in einem Posting auf X.